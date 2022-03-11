В среду, 9 марта, в Юрьев-Польском районе задержали предпринимателя за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта. «2 декабря 2019 года между ООО «ВИЛС Интеллект» и

В среду, 9 марта, в Юрьев-Польском районе задержали предпринимателя за хищение бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта. «2 декабря 2019 года между ООО «ВИЛС Интеллект» и Юрьев – Польской районной больницей заключен государственный контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Авдотьино на общую сумму более 11 миллионов рублей», – передает пресс-служба прокуратуры региона. Предприниматель обманул