В Юрьев-Польском районе при участии прокуратуры задержан обвиняемый в совершении хищения бюджетных...

В Юрьев-Польском районе при участии прокуратуры задержан обвиняемый в совершении хищения бюджетных денежных средств, выделенных в рамках национального проекта.Расследованием установлено, что 2 декабря 2019 года между ООО «ВИЛС Интеллект» и Юрьев – Польской районной больницей заключен государственный контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Авдотьино на общую сумму более 11 млн рублей, из которых более 1 млн рублей заложены на оплату дизельного генератора.Вместе с тем 26 марта 2020 года предприниматель, введя в заблуждение руководство больницы, осуществил поставку дизельного генератора с худшими характеристиками и меньшей стоимостью, причинив тем самым ущерб учреждению в особо крупном размере на сумму более 1 млн рублей.Предпринимателю предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 9 марта он задержан.Также прокуратурой района направлено исковое заявление о взыскании с задержанного суммы причиненного государству материального ущерба, которое будет рассмотрено судом после направления уголовного дела в суд, сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.