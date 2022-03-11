Российские производители программного обеспечения для построения облачной ИТ-инфраструктуры и виртуализации — «Тионикс», Digital Energy и «Скала Софтвер» заявили об объединении продуктовых ..

Российские производители программного обеспечения для построения облачной ИТ-инфраструктуры и виртуализации — «Тионикс», Digital Energy и «Скала Софтвер» заявили об объединении продуктовых линеек и команд разработки. , в которое входят эти компании, представило единый спектр ИТ-решений под брендом «Базис» на конференции издания TAdviser «Импортозамещение 2022: реальный опыт».Объединение решений трех производителей значительно усилит позиции каждого из ИТ-продуктов «Базис». PaaS - и IaaS-решения нового бренда смогут удовлетворить значительную долю потребностей корпоративного и государственного секторов в облачных услугах и виртуализации.Сегодня продуктовая линейка «Базис» включает:платформу виртуализации для построения облачной инфраструктуры;решение для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов;динамическую ИТ-инфраструктуру для автоматизации DevOps и CI/CD;программный комплекс по защите персональных данных и конфиденциальной информации в виртуальной инфраструктуре;аппаратный гипервизор.«Три лидирующих игрока в области виртуализации и решений для облачной ИТ-инфраструктуры объединились под брендом "Базис”, чтобы значительно усилить свои позиции на рынке и предложить заказчикам основу для построения ИТ-ландшафта на предприятиях любого масштаба. У продуктовых команд "Базиса” большой опыт в сфере разработки системного ПО как для бизнеса, так и для государства. Мы рассчитываем за два года стать лидером в данной области в сегменте государственных организаций и получить значительную долю (до 40%) в корпоративном секторе. В этом нам помогут наши партнеры: системные интеграторы и облачные провайдеры. Решения "Базис” будут распространяться по разным бизнес-моделям и у заказчика будет выбор между приобретением ПО и программно-аппаратных комплексов или получением услуг IaaS и PaaS от облачных провайдеров», — отметил вице-президент по ИТ эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома», генеральный директор ООО «Облачная платформа» Давид Мартиросов.«Базис» (СП «Облачная платформа») — разработчик программных продуктов для оказания облачных услуг и платформы динамической инфраструктуры. Компания образована в результате создания СП лидирующими компаниями ИТ-рынка — «Ростелеком», YADRO и «ГС-Инвест»/«Рубитех». Результатом объединения стала уникальная интеграция экспертиз известных разработчиков и появление единого продуктового портфеля для рынка PaaS и IaaS.