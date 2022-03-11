А сейчас - время для очередного путешествия в прошлое. Наша традиционная рубрика Вести. Век...

А сейчас - время для очередного путешествия в прошлое. Наша традиционная рубрика "33Live.Ru Век двадцатый". Сегодня в кадре - специалисты службы сельхозтехники Владимирской области. Их мы увидим глазами легенды операторского искусства - Владимира Ишутина, заслуженного деятеля искусств России. Смотрим вместе.