Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Сахарная истерия Сахар и гречка в дефиците, но зато...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Сахарная истерияСахар и гречка в дефиците, но зато бензин может подешеветь. Активисты-общественники провели проверку владимирских магазинов и автозаправок.- Помощь Алёне ГладковойШестнадцатилетней Алёне Гладковой из Мурома, ставшей жертвой водителя-лихача нужна помощь телезрителей.- Лайки и репостыЧелленджи от пожарных и патриотические акции. Что сейчас обсуждают владимирцы в соцсетях?