Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сахарная истерия
Сахар и гречка в дефиците, но зато...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Сахарная истерия
Сахар и гречка в дефиците, но зато бензин может подешеветь. Активисты-общественники провели проверку владимирских магазинов и автозаправок.
- Помощь Алёне Гладковой
Шестнадцатилетней Алёне Гладковой из Мурома, ставшей жертвой водителя-лихача нужна помощь телезрителей.
- Лайки и репосты
Челленджи от пожарных и патриотические акции. Что сейчас обсуждают владимирцы в соцсетях?