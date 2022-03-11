Средства выделил федеральный бюджет.

Во Владимирской области выделено 137,2 млн рублей на закупку лекарств для пациентов с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Среди нуждающихся - люди, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения или острый инфаркт миокарда, а также операции на сердце – аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием и катетерную абляцию по восстановлению сердечного ритма.Перечисленные категории граждан могут рассчитывать на медикаментозную поддержку в течение двух лет.«Льготная программа предусматривает выдачу 23 наименований препаратов. После выписки человеку необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, где встать на учёт для подбора курса терапии», - пояснили в Белом доме.С подробностями мер господдержки можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения под баннером «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».