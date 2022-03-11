Александр Авдеев подчеркнул, что предприятия обязательно будут обеспечены господдержкой на период адаптации в новых реалиях.

Врио губернатора Александр Авдеев осмотрел производственные мощности АО «Владимирский Хлебокомбинат» и ознакомился с планами по развитию. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.Комбинат − один из флагманов пищевой промышленности региона. Ежедневно здесь производится около 160 тонн хлебобулочных изделий. Ассортимент превышает 240 наименований.«Компания остаётся гарантом продовольственной безопасности и фактором стабильности в области», - подчеркнули в Белом доме.Как рассказал исполнительный директор АО «Владимирский Хлебокомбинат» Станислав Лапичев, завод делает всё, чтобы обеспечить людей качественным, свежим, вкусным хлебом.«Сегодня как никогда актуальна программа повышения производительности труда. Реализация проекта позволит усовершенствовать устоявшиеся производственные процессы, улучшить климат внутри компании», − добавил он.Она рассчитана на три года. Региональный центр компетенций поможет внедрить передовые методики при меньших затратах времени и ресурсов. Предусмотренная господдержка позволит без дополнительных вложений увеличить производительность труда на 5% в год и снизить себестоимость продукции.Александр Авдеев подчеркнул, что предприятия обязательно будут обеспечены господдержкой на период адаптации в новых реалиях.Среди них - рассрочки по налогам и компенсации по процентным ставкам.«В первую очередь, помощь коснётся сфер сельхозпроизводства и производства продуктов питания, строительного сектора, промышленности и IT. Регион также не останется в стороне и поможет», − заверил глава региона.