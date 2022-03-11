Администрация города ищет подрядчика для замены 328 новых уличных светильников для областного центра. Власти планируют выделить 4,17 миллиона рублей на реализацию работ. Контракт выставили на

Администрация города ищет подрядчика для замены 328 новых уличных светильников для областного центра. Власти планируют выделить 4,17 миллиона рублей на реализацию работ. Контракт выставили на торги 5 марта, а итоги подведут 22 числа. Власти планируют монтировать наружные светодиодные светильники номинальной мощностью 55 Вт. Гарантия на работы должна действовать в течение 5 лет, а на сами