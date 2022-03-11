Накануне, 10 марта, во Владимире на улице Лакина произошло возгорание в подвале жилого...

Накануне, 10 марта, во Владимире на улице Лакина произошло возгорание в подвале жилого дома.Сообщение о пожаре в доме 137а на улице Лакина поступило в МЧС в 12.13. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдался дым из подвального помещения. Сотрудники МЧС сформировали 3 звена газодымозащитной службы для тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 10 кв. м. Пострадала внутренняя отделка и имущество в подвале.Сотрудниками МЧС было спасено 11 человек, из них 3 ребёнка. Эвакуировано 20 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 18 человек личного состава, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.Причины пожара устанавливаются.