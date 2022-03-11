Ему грозит до 10 лет колонии.

Во Владимирской области на скамье подсудимых оказался вор в законе. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Он был «коронован» в 2011 году. По прибытии в 2019 году в СИЗО-1 арестант указал на своё высшее положение в преступной иерархии.«Нарушая правила изоляции путём перекрикивания с подозреваемыми и осужденными из других камер, он сообщил о своём статусе, получив от них его признание», - уточнили в ведомстве.В результате на «законника» завели уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. Дело с утверждённым обвинительным заключением передано во Владимирский областной суд.Ранее за аналогичное преступление он другого вора в законе по прозвищу Алхас к 10 годам колонии.