В игре - гусевский хрусталь, ковровская глиняная игрушка и мстерская роспись. Во Владимире прошла...

В игре - гусевский хрусталь, ковровская глиняная игрушка и мстерская роспись. Во Владимире прошла презентация комплекта настольных игр "Родина мастеров". Он посвящен ремеслам нашего края. Какие владимирские промыслы вдохновили создателей, какие игры представлены и, главное, где можно в них сыграть – «Вестям» рассказала председатель общественной организации "Владимирский областной клуб мастеров" Оксана Шевцова.