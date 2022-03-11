В тридцатой школе микрорайона Юрьевец сотрудники ГИМС и Россоюзспаса провели урок безопасности в...

В тридцатой школе микрорайона Юрьевец сотрудники ГИМС и Россоюзспаса провели урок безопасности в рамках акции "Тонкий лед".Детям рассказали об опасности нахождения на водоемах в весеннее время, провели викторину по тематике безопасности на водных объектах и показали, как использовать средства спасения на воде - спасательный круг и конец Александрова. Во дворе школы прошла демонстрация спасательной техники. Также спасатели обратились к родителям школьников с призывом не допускать нахождения детей вблизи водных объектов в период таяния льда.Александр Савляк, государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области:- Сейчас, в данный период очень опасно находиться даже вблизи водоемов. Особенно на льду, так как периодически бывает оттепель, температура уже нестабильна. Могут быть плачевные последствия, особенно для детей, так как они очень любопытны, любознательны.