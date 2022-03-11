В областном центре дан старт новому этапу внедрения раздельного сбора мусора. На контейнерных...

В областном центре дан старт новому этапу внедрения раздельного сбора мусора. На контейнерных площадках города начали появляться дополнительные ёмкости. Как сортировка мусора может спасти планету, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.Пластиковые бутылки, консервные банки, стекло. Эти материалы одни из "живучих", в почве они будут разлагаться сотни лет. Изменить ситуацию призваны вот такие специальные ёмкости. Во Владимире их сейчас больше трехсот. На каждом есть информация, что можно, а что нельзя сюда складировать.Юрий Прохоровский, директор ООО "Унр":- Вы видите, в начале марта поставленный. Это у нас уже по графику согласован с региональным оператором идет вывоз отходов. Здесь наполняемость хорошая. Люди активно участвуют в процессе. Планируется до конца года, наверное, охватить полностью город раздельным сбором.Переломить привычку и начать разделять мусор взрослому человеку довольно сложно, первые шаги в сторону экологического просвещения нужно делать в детстве. Так, с марта на владимирской мусороперегрузочной станции возобновились эко-уроки для школьников. Первый прошел в день 12-летия комплекса. Экскурсию провели для учеников владимирской средней школы номер 1. К примеру, они узнали, что одна тонна переработанной макулатуры поможет сохранить 15 деревьев.Виктория Панфилова, директор ООО "МПС":- Федеральный закон предусматривает сортировку отходов в нашей стране, мы рады, что во Владимирской области мы встали наконец на законные русла. С ноября месяца предприятие МПС заключило договор с региональным оператором второй зоны "Биотехнологии". Теперь благополучно ежедневно на территорию нашего завода поступают отходы от населения в объеме, предусмотренном территориальной схемой.Ежедневно на мусороперегрузочной станции обрабатывают 110 тонн твердых коммунальных отходов. После отбора и измерения их делят на несколько фракций. Отсортированные отходы прессуют и отправляют на переработку. Это значит, меньше мусора попадает на свалку, улучшается экология региона. А из вторсырья производят различную продукцию - бутылки, контейнеры и тротуарную плитку.Юлия Шувалова, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"