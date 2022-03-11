Во Владимире вынесли приговор трем ранее судимым местным жителям за разбойное нападение и грабеж с применением насилия. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются виновной в

Во Владимире вынесли приговор трем ранее судимым местным жителям за разбойное нападение и грабеж с применением насилия. В зависимости от роли каждого из них они обвиняются виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение в целях хищения чужого имущества, совершенного