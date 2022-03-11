Аукционна реализацию проекта уже размещен на госзакупках.

Во Владимире на территории горбольницы №2 до апреля 2023 года намерены снести морг. Вместо него власти планируют построить двухэтажное патологоанатомическое отделение.Департамент имущественных и земельных отношений ищет компанию, которая сравняет с землёй старое здание на улице Токарева и возведёт новый объект. Лот размещен на сайте госзакупок. Власти готовы заплатить 40 млн рублей.Проект нового учреждения подготовлен «Центром независимых строительных экспертиз». Площадь нового двухэтажного морга должна составить 472 квадратных метра. Ожидается, что он будет выполнен из металлоконструкций. Для облицовки используют сэндвич-панели.Первый этаж отдадут для приема и хранения усопших. На втором разместятся кабинеты медиков, лаборатории, архив, кладовые и подсобки. Предполагаемая проектная мощность - вскрытие 8 трупов в месяц. В новом здании будут работать два врача, три лаборанта, два санитара и уборщица.Заявки принимаются до 17 марта. Сдать морг в эксплуатацию планируют в апреле 2023 года.