Сдать документацию необходимо до конца года.

Мэрия Владимира заказала проект благоустройства Загородного парка. На эти цели выделили более пяти миллионов рублей.Подрядчика выберут 22 марта. Сдать документацию необходимо до конца года. Ориентировочная площадь благоустройства - 40 гектаров.Ранее московские проектировщики представили концепцию реконструкции общественного пространства. В неё вошли: амфитеатр на 250 мест, кафе, киоски и пункт проката. Мэрия добавила сюда танцплощадку, фотозону, площадки для ярмарок и мастер-классов, место для катка и зону выгула собак, а также лодочную станцию. В сквере появится видеонаблюдение и Wi-Fi.В целом владимирцам не стоит ждать масштабной реконструкции. На визуализации архитекторы добавили парковки с юго-восточной стороны, нарисовали сеть плиточных тротуаров, уличное освещение и детскую площадку. Предполагается, что летом на территории сквера можно будет заниматься вейкбордингом и жарить шашлыки, а зимой – кататься на лыжах.Во время разработки плана преображения зон отдыха компания опросила около 800 владимирцев. Большинство высказалось за минимальные изменения.