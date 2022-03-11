Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в...

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.По версии следствия, мужчина, имея связи среди лидеров уголовно-преступной среды, решил придерживаться их обычаев и традиций. В октябре 2019 года, находясь в исправительном учреждении, обвиняемый нарушил правила изоляции и путем перекрикивания обратился к следственно-арестованным с обязательным для осужденных требованием. Указанными действиями обвиняемый довел до лиц, содержащихся в исправительном учреждении, информацию о своем криминальном статусе и прозвище.Следует отметить, что мужчина неоднократно судим за дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Вину в совершенном преступлении он не признал. В настоящее время уголовное дело направлено во Владимирский областной суд для рассмотрения по существу.Фото: freepik