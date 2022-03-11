Департамент региональной политики возглавила Татьяна Адулова С 11 марта 2022 года директором...

Департамент региональной политики возглавила Татьяна АдуловаС 11 марта 2022 года директором Департамента региональной политики Владимирской области назначена Татьяна Адулова, сообщили в пресс-службе областной администрации. Соответствующее распоряжение подписал врио Губернатора Александр Авдеев.Татьяна Владимировна Адулова родилась во Владимире. Окончила Владимирский государственный педагогический университет, повышала квалификацию в Академии труда и социальных отношений, в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. С 2007 по 2019 год работала в администрации Владимирской области, занимала должность заместителя начальника протокольно-организационного управления. С июня 2019 года была первым заместителем руководителя исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия». С 2021 года − член Избирательной комиссии Владимирской области с правом решающего голоса.Департамент региональной политики Владимирской области отвечает за взаимодействие с федеральными структурами и муниципальными образованиями, политическими партиями, общественными объединениями и религиозными организациями.Деятельность департамента курирует врио первого заместителя Губернатора области Дмитрий Лызлов.