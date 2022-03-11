В Судогодском районе около деревни Сойма из грузовика выпали бетонные блоки на проезжую часть. Деревянные палеты с блоками раскиданы по всей проезжей части на двух полосах. Движение

В Судогодском районе около деревни Сойма из грузовика выпали бетонные блоки на проезжую часть. Деревянные палеты с блоками раскиданы по всей проезжей части на двух полосах. Движение затруднено. Водители объезжают их по обочине.