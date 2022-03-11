В Судогодском районе около деревни Сойма из грузовика выпали бетонные блоки на проезжую часть. Деревянные палеты с блоками раскиданы по всей проезжей части на двух полосах. Движение
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-iz-gruzovika-vypali-betonnye-bloki-na-proezzhuyu-chast.html" target="_blank">Во Владимирской области из грузовика выпали бетонные блоки на проезжую часть</a> - В Судогодском районе около деревни Сойма из грузовика выпали бетонные блоки на проезжую часть. Деревянные палеты с блоками раскиданы по всей проезжей части на двух полосах. Движение
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-iz-gruzovika-vypali-betonnye-bloki-na-proezzhuyu-chast.html]Во Владимирской области из грузовика выпали бетонные блоки на проезжую часть[/url] - В Судогодском районе около деревни Сойма из грузовика выпали бетонные блоки на проезжую часть. Деревянные палеты с блоками раскиданы по всей проезжей части на двух полосах. Движение