С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 142 155 владимирцев.

Во Владимирской области на 11 марта выявлен 461 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 163 человек. Ещё 68 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 38 - в Ковровском, 39 - в Петушинском, 9 - в Кольчугинском, 18 - в Александровском, 14 - в Юрьев-Польском, 34 - в Гусь-Хрустальном, 2 - в Судогодском, 10 - в Собинском, 9 - в Киржачском, 7 - в Камешковском, 12 - в Гороховецком, 10 - в Меленковском, по 7 - в Вязниковском и Суздальском, 8 - в Селивановском районах, а также 6 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 142 155 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 38 808 заболевших во Владимире, 16774 - в Ковровском районе и 15484 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.