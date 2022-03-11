«Ашан», «АТАК» и «Магнит» ограничат наценки на продукты 5 процентами. Федеральная антимонопольная...

«Ашан», «АТАК» и «Магнит» ограничат наценки на продукты 5 процентами.Федеральная антимонопольная служба договорилась с крупнейшими продуктовыми ретейлерами об ограничении цен. По информации РИА «Новости», «Ашан», АТАК, «Окей» и «Магнит» установят ограничение наценок в размере 5 процентов.Механизм добровольных ограничений предполагает, что торговые сети зафиксируют наценки на четыре категории социально значимых товаров — молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».На какие именно продукты внутри каждой категории наценка будет минимальной, ритейлеры будут решать сами. Есть ограничения: продукты должны быть отечественными и наиболее востребованными по объемам продаж. В магазине они всегда должны быть в достаточном количестве, на полках товары можно будет найти по выделяющимся ценникодержателям или метке «социальный товар».