Во Владимирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении водителя...

Во Владимирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении водителя микроавтобуса, по чьей вине погибли 4 пассажира.Прокурором Гороховецкого района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чувашской Республики. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.Установлено, что 1 октября 2021 года в ночное время водитель перевозил в своем микроавтобусе «Фольксваген» 9 пассажиров из Московской области в Республику Чувашия. Мы писали об этой аварии.Проезжая по трассе «М7 Волга» в Гороховецком районе, в уставшем состоянии, он утратил контроль над транспортным средством и совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении грузовым автомобилем.В результате дорожного происшествия одному пассажиру микроавтобуса были причинены тяжкие телесные повреждения, 4 других пассажиров скончались на месте.Водитель был заключен под стражу, признал себя виновным полностью и частично возместил ущерб одному потерпевшему.Рассматривать дело предстоит Гороховецкому районному суду, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Расследование уголовного дела осуществляло региональное СУ СК России.