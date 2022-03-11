На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта лабораторно подтвержден 461 случай...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта лабораторно подтвержден 461 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
163 - во Владимире
68 - в Муромском районе
39 — в Петушинском районе
38 - в Ковровском районе
34 - в Гусь-Хрустальном районе
18 - в Александровском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
12 — в Гороховецком районе
10 — в Собинском районе
10 — в Меленковском районе
9 - в Кольчугинском районе
9 — в Киржачском районе
7 — в Суздальском районе
7 - в Камешковском районе
7 — в Вязниковском районе
8 — в Селивановском районе
6 — в Радужном
2 — в Судогодском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 142 155 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).