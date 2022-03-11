На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта лабораторно подтвержден 461 случай...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта лабораторно подтвержден 461 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.163 - во Владимире68 - в Муромском районе39 — в Петушинском районе38 - в Ковровском районе34 - в Гусь-Хрустальном районе18 - в Александровском районе14 - в Юрьев-Польском районе12 — в Гороховецком районе10 — в Собинском районе10 — в Меленковском районе9 - в Кольчугинском районе9 — в Киржачском районе7 — в Суздальском районе7 - в Камешковском районе7 — в Вязниковском районе8 — в Селивановском районе6 — в Радужном2 — в Судогодском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 142 155 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).