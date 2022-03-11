Предприятия региона, и, в первую очередь, пищевой промышленности получат господдержку. Об этом в...

Предприятия региона, и, в первую очередь, пищевой промышленности получат господдержку. Об этом в рамках визита на владимирский хлебокомбинат заявил глава региона Александр Авдеев. В современных реалиях хлебокомбинат-гарант продовольственной безопасности области. Как в этом поможет сотрудничество с региональным центром компетенций и участие в нацпроекте "Производительность труда", расскажет Александр Сыпченко.Этот свежий хлеб, с пылу с жару, отправляется на прилавки практически всех владимирских магазинов. "Владимирский хлебокомбинат" ежедневно выпускает 130 тонн продукции-свыше 160-ти наименований. Предприятие продолжает развиваться и модернизироваться, сотрудничество с экспертами Регионального центра компетенций еще больше расширит возможности производства, уверен заместитель исполнительного директора группы компаний "Delavant" Владимир ЛялинВладимир Лялин, заместитель исполнительного директора ГК "Delavant":- 6 месяцев - это активная фаза, максимальное подключение РЦК, они будут общаться с нашими работниками, мы будем задействованы очень плотно в этих процессах и после чего 2 с половиной года это будет внедрение всех инструментов.Повысить рентабельность предприятия поможет внедрение инструментов бережливого производства. Среди них картирование, производственный анализ, стандартизированная работа, создание инфоцентра и многое другое. Кроме того сотрудники хлебокомбината смогут пройти бесплатное обучение на "Фабрике процессов".Андрей Догадов, директор АНО "РЦК Владимирской области":- Выстраиваем линейку ключевых показателей эффективности под цели роста производительности труда на предприятии. Занимаемся обучением, внедрением и управлением изменениями на предприятии, ну и непосредственно оптимизацией производственных потоков.Сегодня в проекте "Производительность труда" задействовано уже 43 предприятия нашей области. До 2024 года их должно стать 50. Многие из них, в том числе за счет поддержки экспертов РЦК, занимают лидирующие позиции на рынкеАлександр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Важно же не только само понятие "повышение производительности труда", важно, что это влияет на цену, а цена это что чувствительно для наших граждан и потребителей, поэтому предприятие флагман в этом направлении и задает ориентиры по стоимости для других предприятий.Комбинат регулярно поставляет на рынок новую продукцию, которая завоевывает любовь и признание людей. Неизменным остается одно - верность традициям отечественного хлебопечения.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"