Судебные приставы взыскали более 300 тысяч рублей материального ущерба за незаконную рубку лесных...

Судебные приставы взыскали более 300 тысяч рублей материального ущерба за незаконную рубку лесных насаждений с 36-летнего жителя Владимирской области - сообщает пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Мужчина был привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную вырубку леса на территории «Андреевского лесничества» в Судогодском районе. В ходе исполнительных действий судебный пристав уведомил должника и разъяснил, какие меры будут применены в случае неуплаты материального ущерба. Однако в срок для добровольного исполнения долг погашен не был.Тогда судебный пристав обратил взыскание на денежные средства на счетах мужчины, ограничил его в специальном праве в части водительского удостоверения, а также вынес постановления о запрете на совершение действий по регистрации в отношении земельного участка и жилого дома, принадлежащих должнику.На данный момент задолженность погашена в полном объеме. Кроме того, с должника взыскан исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов в размере 7 % от суммы долга.Фото: freepik