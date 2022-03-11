Судебные приставы взыскали более 300 тысяч рублей материального ущерба за незаконную рубку лесных насаждений с 36-летнего жителя Владимирской области. Мужчина был привлечен к уголовной

Судебные приставы взыскали более 300 тысяч рублей материального ущерба за незаконную рубку лесных насаждений с 36-летнего жителя Владимирской области. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную вырубку леса на территории «Андреевского лесничества» в Судогодском районе. Во время смены данного сотрудника государственного казенного учреждения с подконтрольного участка был