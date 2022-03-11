Внимание дорогам, ведущим к больницам и к отдаленным населенным пунктам области. В этом году на...

Внимание дорогам, ведущим к больницам и к отдаленным населенным пунктам области. В этом году на ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения будет направлено свыше пяти миллиардов рублей.Так, например, в Гусь-Хрустальном приведут в порядок проезд до поселка Уршельский, в Меленковском районе отремонтируют участок дороги Венедеевка - Урюсево, а в Ковровском районе обновится участок Красная Грива - Сельцо - Мстёра - М7 "Волга".