Прокурор Гороховецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чувашской Республики. Мужчину обвиняют в нарушении правил
<a href="https://33live.ru/novosti/11-03-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-voditelyu-mikroavtobusa-po-chej-vine-pogibli-4-passazhira-utverdili-obvinitelnoe-zaklyuchenie.html" target="_blank">Во Владимирской области водителю микроавтобуса, по чьей вине погибли 4 пассажира, утвердили обвинительное заключение</a> - Прокурор Гороховецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чувашской Республики. Мужчину обвиняют в нарушении правил
[url=https://33live.ru/novosti/11-03-2022-vo-vladimirskoj-oblasti-voditelyu-mikroavtobusa-po-chej-vine-pogibli-4-passazhira-utverdili-obvinitelnoe-zaklyuchenie.html]Во Владимирской области водителю микроавтобуса, по чьей вине погибли 4 пассажира, утвердили обвинительное заключение[/url] - Прокурор Гороховецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чувашской Республики. Мужчину обвиняют в нарушении правил