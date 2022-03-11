Прокурор Гороховецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чувашской Республики. Мужчину обвиняют в нарушении правил

Прокурор Гороховецкого района утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Чувашской Республики. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, в результате которых погибли четыре человека. «1 октября 2021 года в ночное время водитель А. перевозил в своем микроавтобусе «Фольксваген» 9 пассажиров из Московской области в Республику Чувашия. Проезжая по