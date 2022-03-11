За последние сутки во Владимирской области выявлен 461 случай заражения коронавирусом. Это на 9 меньше, чем накануне. Госпитализировано 89. На 25 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлен 461 случай заражения коронавирусом. Это на 9 меньше, чем накануне. Госпитализировано 89. На 25 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 142 155. В лидерах по приросту Владимир – 163 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 68. На третьем –