В 2021 году изъято 382 подделки.

Во Владимирской области на 11% сократился оборот фальшивых купюр. В 2021 году изъято 382 подделки. Об этом сообщило владимирское отделение Банка России.Чаще всего фальшивомонетчики печатают банкноты номиналом 5000 рублей (252 штуки). За прошлый год также выявлено 56 липовых билетов БР достоинством в две тысячи рублей и 44 тысячных. По разу удалось поймать распространителей 100 и 200-рублевых купюр. Ещё в 28 случаях подделывались металлические монеты.За минувший год злоумышленники пытались сбыть четыре стодолларовых банкноты и две пятидесятидолларовые.«Основным методом по-прежнему остаётся печать с использованием копировально-множительной техники. Если внимательно изучить попавшуюся вам подозрительную купюру, фальшивку можно вычислить», - пояснила эксперт Банка Наталья Верба.Интересно, что по статистике УМВД за год изъято 415 «левых» денежных знака на сумму в 1,6 млн рублей. Полиция завела 18 уголовных дел.