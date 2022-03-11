По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 5 жителей...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки болезнь унесла жизни 5 жителей Владимирской области. Всего за время пандемии от коронавируса скончались 3273 человека.Выздоровели за сутки 1063 человека, госпитализация потребовалась 89 жителям региона.По состоянию на 11 марта в медорганизациях региона действуют 1629 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 47,6 процента из них занято (775), свободны 854 койки.Напомним, что 11 марта во Владимирской области подтвержден 461 новый случай заболевания коронавирусом.