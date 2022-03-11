Департамент здравоохранение рассматривает возможность возвращения хирургического корпуса областной...

Департамент здравоохранение рассматривает возможность возвращения хирургического корпуса областной клинической больницы к оказанию плановой медицинской помощи.Об этом 10 марта сообщила начальник отдела организации медицинской помощи Департамента здравоохранения Светлана Григорян на еженедельном брифинге по текущей эпидемиологической ситуации во Владимирской области. Представитель медицинского ведомства отметила, что это стало возможным благодаря улучшению эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Конкретные сроки закрытия ковидного госпиталя в ОКБ будут зависеть от дальнейшего течения эпидпроцесса.Напомним, ковидный госпиталь ОКБ сейчас развёрнут на базе хирургического корпуса, где временно приостановлено проведение плановых операций по ряду профилей («травматология-ортопедия», «челюстно-лицевая хирургия», «сосудистая хирургия», «колопроктология» и другим).Вместе с тем были обнародованы сроки закрытия ковидных госпиталей в других медицинских учреждениях области и планы восстановления объёмов оказания плановой медпомощи. В частности, 16 марта закрывается ковидный госпиталь в Собинской районной больнице, где будет восстановлено оказание плановой медпомощи по профилю «терапия», 21 марта – в Суздальской районной больнице (терапия, хирургия, гинекология) и Городской больнице №2 г. Владимира (терапия, пульмонология, гинекология), 24 марта – в Муромской городской больнице №2 (терапия, пульмонология), сообщили в пресс-службе областной администрации.Напомним, что 11 марта 2021 года, ровно год назад, хирургическое отделение ОКБ уже открывалось после второй волны коронавируса, но летом вновь было перепрофилировано под ковидный госпиталь.