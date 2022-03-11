После выхода в топ скачиваний в России отечественное приложение ЯRUS вновь подверглось массовым кибератакам – у некоторых пользователей наблюдаются перебои в работе. Однако технические специалисты социальной сети оказались готовы к новым трудностям.

После выхода в топ скачиваний в России отечественное приложение ЯRUS вновь подверглось массовым кибератакам – у некоторых пользователей наблюдаются перебои в работе. Однако технические специалисты социальной сети оказались готовы к новым трудностям.Молодые российские IT-специалисты создали перспективную социальную платформу ЯRUS, успевшую уже в тестовом режиме собрать полмиллиона пользователей. И это за первые шесть месяцев работы.На сегодняшний ЯRUS считается самой обсуждаемой площадкой в России и в мире. Помимо этого, ресурс попал в топ скачиваний во всех маркетах.По мнению аналитиков, площадка совместила в себе потенциал таких иностранных продуктов, как Facebook, Tik-Tok и YouTube. Несмотря на то, что платформа на постоянной основе подвергается хакерским атакам и блокировкам. Сейчас число пользователей ЯRUS превышает два миллиона человек.Всего на платформу было совершено более семи тысяч кибератак из США, Европы, Украины и Японии. По словам разработчиков приложения, они уже усилили систему фильтрации трафика и защиту от кибератак, чтобы обеспечить более надежную работу социальной сети.На фоне ухода крупных западных компаний с российского рынка ЯRUS только укрепила свои позиции. Известные лидеры мнений, журналисты, блогеры и простые россияне заинтересовались площадкой, позволяющей удовлетворить любой интерес, начиная с актуальных новостей и заканчивая прослушиванием бесплатной музыки.Компания успешно справляется с возросшей нагрузкой, успешно решая возникающие технические задачи и противостоя внешнему давлению.