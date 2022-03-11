За последние две недели клиенты ВТБ открыли свыше 270 тыс. карт «Мир», в том числе 65 тыс. цифровых. За первую неделю марта спрос на национальные платежные карты в ВТБ вырос в 3,5 раза к предыдущей ..

За последние две недели клиенты ВТБ открыли свыше 270 тыс. карт «Мир», в том числе 65 тыс. цифровых. За первую неделю марта спрос на национальные платежные карты в ВТБ вырос в 3,5 раза к предыдущей неделе и в 4 раза - к 14-20 февраля.Спрос на пластиковые карты «Мир» к предыдущей неделе увеличился в 3,7 раза, на цифровые - в 3 раза (в 15 раз - к 14-20 февраля).Клиенты, которые уже имеют пластиковую карту ВТБ иностранных платежных систем, чаще всего выпускают только цифровую карту «Мир» - этого достаточно, чтобы воспользоваться всеми преимуществами национальных платежных карт.В ближайшее время у клиентов ВТБ появится возможность заказать кредитную «Карту возможностей» на платежной системе «Мир», в том числе в цифровом формате.