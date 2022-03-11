Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который...

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу) - сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области.По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый в ходе рассмотрения гражданского дела о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг предоставил в суд в качестве доказательства заведомо подложный документ – чек безналичной оплаты, свидетельствующий о погашении долга. В ходе судебного заседания суд признал предоставленный мужчиной документ подложным и удовлетворил иск о взыскании с него задолженности по оплате коммунальных платежей.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.Фото: freepik