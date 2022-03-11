Он думал, что железный конь принадлежит человеку, с которым он только что повздорил в кафе. На деле оказалось, что владельцем ТС является гражданская жена обидчика.

В Коврове осудили местного жителя, который сжёг чужой автомобиль. Об это рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.В ходе разбирательств выяснилось, что 11 марта 2019 года мужчина увидел «KIA Spectra» на стоянке у дома по улице Ранжева. Он думал, что железный конь принадлежит человеку, с которым он только что повздорил в кафе. На деле оказалось, что владельцем ТС является гражданская жена обидчика.Не знав этого, злоумышленник взял дома лак для обуви и вернулся к автомобилю. Разбив в машине стекло, фигурант распылил горючую смесь в систему отопления и поджёг её. Машина сгорела дотла. Причинённый ущерб оценили в 200 тысяч рублей.По записям с камер видеонаблюдения оперативники опросили возможных свидетелей и установили личность злоумышленника. После задержания он сознался в совершении преступления.В результате обвиняемого приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.