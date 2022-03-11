Мужчина подделал квитанции за оплату ЖКУ.

Жителя Владимира осудят за фальсификацию доказательств по гражданскому делу. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК по Владимирской области Мария Серова.По версии следствия, в июне 2021 года 46-летний ответчик во время рассмотрения дела о взыскании долгов по оплате коммунальных услуг предоставил в суд чек безналичной оплаты, свидетельствующий о погашении долга. Однако в филькину грамоту никто не поверил. На афериста завели уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ.Как пояснил обвиняемый, чтобы уйти от оплаты квитков он распечатал чек из мобильного приложения банка и при помощи графического редактора изменил дату оплаты.«Суд признал документ подложным и удовлетворил иск о взыскании с него задолженности по оплате ЖКУ. Вину в совершённом преступлении владимирец признал в полном объёме», - добавили в Следкоме.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения. Теперь кроме оплаты квитанций, ему грозит штраф, исправительные работы или арест.