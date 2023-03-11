500 видов самых удивительных растений можно увидеть в Патриарших садах во Владимире. Вы устали от...

500 видов самых удивительных растений можно увидеть в Патриарших садах во Владимире.Вы устали от снега? Хотите в тропики? Тогда идем в Патриарший сад - в прекрасную Оранжерею , где всего за 5 лет сотрудникам станции юннатов удалось собрать большую коллекцию удивительных растений.Кусочек Эдема на Владимирской земле. Вечно-зеленый оазис Патриаршего сада. 500 видов самых разных растений, собранных с миру по нитке - рассказывает Инесса Макаренкова. И в основном от дарителей - горожан, чьи квартиры и офисы уже не вмещают крупномеры. Здесь всегда можно навестить своего любимца.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":-У нас есть авокадо, житель города Владимира нам подарил, он периодически приходит проверяет, как себя чувствует это растение.Для райского дерева созданы настоящие субтропики. А вот дома держать его опасно. Сок ствола и листьев содержит токсин, опасный для животных и человека. Отсюда и научное название - Персея Американа. В честь мифологического героя. Гуляя по оранжерее, вообще можно вдохновляться легендами. Вот, знакомьтесь - Христовы страсти. Усики растения сравнивают с веревочками, которыми был привязан Христос. А сам цветок называют Пасхальным.- Если бы мы увидели цветок, то увидели наковаленки, гвоздики, нимб, всё , что сопровождает эту историю.Именно благодаря этому цветку многие индейцы приняли христианство.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":-Нужно было доказать и показать присутствие Иисуса Христа на Земле и вот это растение таким образом обыграли. Сделали из дерева и возили по племенам, рассказывали эту историю. У нас зацветает к Пасхе, поэтому и называют его Христовы страсти.А вот цветы этой эффектной пальмы в неволе не увидеть. А они очень необычны, как и само растениеИнесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":-Кариота жгучая или рыбьи хвосты- удивительнейшая пальма.. каждый листик похожий на рыбий хвостик- отсюда и название.А вот название этой самой высокой травы в мире знают даже дети. Только не каждый знает , что банан именно трава. В патриаршем она цветет, но еще не плодоносила.Инесса Макаренкова, методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Потому что нет опылителя, вот это было обидно. После цветения отмирает и от новой почки появляется новое растение.Всем знакомая Тигровая лапа - Монстера. Лиана из бразильских лесов любит иногда пустить слезу.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Почему называют тигровой лапой?- маленькие листочки напоминают след тигра,. Плакса - потому что в период повышения влажности на кончиках листье появляются капельки воды . Она гутирует. Предсказывает, что будет дождик . Те , у кого монстера дома никогда не ошибаются в том, когда нужно взять с собой зонтик.А такие Панданусы украшают загадочный Мадагаскар, жаркую Индию и острова Тихого океана. Пальме - пиле или "идущему дереву" в Патриаршем саду не грозят ураганные ветра. У него очень мощные корни.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- У него есть такие шипы по краям , и если рукой проведем вниз - то ничего, а если наоборот - порежемся. Напоминает зубчики пилы. У него ходульные корни- живут в условиях прилива и отлива.Почетные жители Патриаршего - суккуленты. Сукас в переводе - вода. Оранжереи еще не было, а они уже были. Среди кактусов и алое, любимая индейцами голубая Агава- мексиканский бренд, под защитой Юнеско. Та самая, из которой делают текилу. Растение умирает сразу после цветения.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Но мексиканцы - народ практичный, и цвести ей не дают- цветонос вырезают, и в импровизированный колодец со всех листочков стекает сок- до 10 литров.У агавы не только сок можно пить. ЕЕ волокна используют для изготовления мешковины, джинсовых тканей и морских канатов.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Каждый листочек заканчивается иголочкой. Если мы потянем за нее , можем вытянуть нить. Она напоминает леску, только не прозрачная. И вот такой иголочкой и ниткой первобытный человек шил себе одежду.А вот в наших краях агаве нашли другое применение - лекарственное.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Просили кусочек агавы американской ,готовят кашицу, которую накладывают на спину для лечения радикулита.Листики-монетки денежного дерева - Толстянки Крассулы - знают все. Африканское растение давно переехало на пмж в российские квартиры.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Его иногда называют деревом любви. Поговаривают, если дома этому растению становится плохо, значит между супругами что-то не так.Если в жизни хочется не только любви, но и прибавки к зарплате, сотрудники Патриаршего советуют завести долларовое дерево - Педилантус.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Поговаривают, что в доме действительно появляются доллары.А в этой зоне Патриаршего субтропической - показатели влажности зашкаливают. Ее уж очень любят папоротники.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Асплениум- замечательный папоротник тропический - гнездо. Растение, которое никогда не цветет, размножается спорами.- Вот с обратной стороны появляются спаранги, они осыпаются и прорастают новые растения.Инесса Станиславовна говорит, эта зона окутана ореолом таинственности и особой энергетики. Вот и Адиантум - настоящий Венерин волос по легенде. Вот такие локоны у Венеры - вьющиеся и пушистые.А это единственная хвойная культура, пригодная для выращивания в квартире.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Вот эта красавица Араукария - субтропическая ель-вечнозеленое растение.- Каждый год у нее образуется зонтик побегов.Вот сколько таких рядов- столько ей лет.Есть в Патриаршем и свой лес. Великий баньян - или Фикус бенгальский - национальное дерево Индии, почитается как памятник природы. Это дерево с самой большой в мире площадью кроны. Спускаясь к земле, ветви-корни образуют новые стволы.Инесса Макаренкова методист станции юных натуралистов "Патриарший сад":- Многие думают, что это целая роща, а на самом деле дерево. Поговаривают, что Александр Македонский спрятал там все свое войско в баньяновой роще.В этих стеклянных джунглях в сердце Владимира можно встретить самые дивные творения природы из разных уголков планеты. Процветая каждое по-своему, в мире и согласии живут растения со всех континентов.Татьяна Воронцова. Андрей Синягин. Вести- Владимир