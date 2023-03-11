Аномальное тепло и дожди прогнозируют синоптики во Владимирском регионе 12 марта во Владимирской...

Аномальное тепло и дожди прогнозируют синоптики во Владимирском регионе12 марта во Владимирской области погода будет пасмурная, пройдут дожди.Температура воздуха днем повысится до +7°C. Ночью столбик термометра опустится до -2°C.Ветер южный, 7м/с.Атмосферное давление в течение суток изменится от 725 до 738 мм.рт.ст.Народный прогноз погоды12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником. Говорили, что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.Фото pxfuel.com