Артём Осипов министр здравоохранения Владимирской области ответил матери погибшего...

Артём Осипов министр здравоохранения Владимирской области ответил матери погибшего ребёнка.Жителей Владимирской области потрясло сообщение Лидии Малыгиной об эксгумации тела ее сына. Уже утром 11 марта 2023 года министр здравоохранения Владимирской области Артём Осипов в телеграм канале ответил матери."Лидия Викторовна, мне непросто комментировать Ваши слова, но я обязательно должен это сделать. Так как не могу допустить мысли, что докторов, весь коллектив детской больницы, людей, которые всю свою профессиональную жизнь посвятили лечению детей, будут подозревать в той ситуации, которая написана.При нашей с Вами личной встрече, я постарался всеми силами, всем своим опытом, знанием и просто любовью к специальности донести мысль, чтобы Вы не шли на тот шаг, на который Вы решились. Потому что с медицинской точки зрения в нем нет необходимости. У ребенка развивалась та болезнь, которая установлена как причина смерти. Но болезнь развивалась нестандартно, под «маской» боли в животе.К сожалению, нас не услышал и Ваш адвокат Кулакова Е.М., который обязан действовать честно, разумно и добросовестно. И мы снова встали у стола.Лидия Викторовна, я прошу прощения, что мы не сохранили жизнь Вашему ребенку, что быть может не было того напряжения в работе медиков, чтобы распознать эту непростую клиническую ситуацию. Тем не менее, ребенок не оставался ни одного дня без помощи и внимания. А каждый врач, кто принимал участие в лечении ребенка — в будущем сможет спасти другого ребенка, если подобная болезнь повторится.Мы обязательно дождемся завершения процедур. И я искренне надеюсь на примирение и прощение, без которых невозможно будет идти вперед"Ранее мы рассказывали: по факту смерти пятилетнего ребенка в больнице Владимирской области возбуждено уголовное дело и ведется федеральная проверкаФото pxfuel.com