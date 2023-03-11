Эксклюзивное интервью в студии Вести - Владимир с Анной Долгаревой: горючая слеза и горящее...

Эксклюзивное интервью в студии "Вести - Владимир" с Анной Долгаревой: горючая слеза и горящее сердце Поэта.Во Владимире впервые побывала Анна Долгарева, российский поэт, военный корреспондент и волонтёр. Есть ли место Любви на войне? Как Долгарева искала свой «осколок» и что помогло выжить? Какие ценности сегодня отстаивает Россия? И почему Слово - «во спасение»? Об этом Анна Долгарева рассказала в эксклюзивном интервью журналисту Марии Платанюк.- Анна, добрый день! Очень рады приветствовать Вас во Владимире и, конечно, в студии «Вестей».Ваши стихи сегодня называют «явлением». Вы - тоже «голос Донбасса». Какова главная тема Вашего творчества?Анна Долгарева:- Вы знаете, вообще-то у моего творчества нет главной темы, потому что, если поэт своё творчество к какой-то теме или идее, или задаче сводит, это уже не поэт. Последний год, естественно, я в основном нахожусь в зоне проведения специальной военной операции, а поскольку я в стихах отражаю то, что вижу и пою, то естественно большая часть моих стихов- это военные тексты. Но в целом корпус моего творчества я бы к военным действиям не сводила.