Эксперты ОМС рассказывают жителям Владимирской области, как получить цифровой полис и как им...

Эксперты ОМС рассказывают жителям Владимирской области, как получить цифровой полис и как им пользоваться.С конца 2022 года жителям РФ доступно оформление и получение электронного медицинского полиса. По данным Минцифры России, только за январь этого года воспользовались сервисом получения цифрового полиса 1,5 миллиона россиян. Эксперты ОМС рассказывают жителям Владимирской области, как получить цифровой полис и как им дальше пользоваться.Является ли электронный полис ОМС полноценной заменой бумажному/пластиковому?Цифровой полис является полным эквивалентом полиса ОМС на бумажном или пластиковом носителе. Он содержит выписку из единого регистра застрахованных лиц сведений о полисе, штриховой код (графическая информация в кодированном виде), а также единый номер полиса из 16 цифр (ЕНП). Важно знать, что полисы, выданные ранее в форме бумажного документа или пластиковой карты, действительны и замены не требуют. Вы можете пользоваться как цифровым полисом, так и полисом старого образца. Когда вы обращаетесь за медицинской помощью достаточно показать цифровой полис.«Однако информационные системы медицинских организаций могут находится в разной степени готовности при работе в едином информационном пространстве, они по каким-либо причинам могут быть не оснащены полноценной программой для считывания штрих-кода со смартфона. В таком случае потребуется заведение цифрового кода (ЕНП) в обычном, ручном режиме в регистратуре поликлиники»,- подчеркивает эксперт рабочей группы по развитию ОМС Всероссийского союза страховщиков, советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Михаил Пушков.Как оформить цифровой полис?Оформить цифровой полис просто, если вы имеете подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги». Зайдя на страницу сервиса, в меню выберите вкладку «Документы», затем слева — «Здоровье». Далее, на открывшейся странице вверху выберите раздел «Получите данные о своём полисе ОМС…» и нажмите кнопку «Запросить». Как правило, через 15 минут вы получите цифровую копию полиса ОМС. В крайнем случае, при избыточной загрузке сервиса этот срок составит максимум 5 дней. Затем вы можете скачать документ, сохранить его на смартфон.Если нет учетной записи на Госуслугах, как получить обычный пластиковый или бумажный полис ОМС?С 01 декабря 2022 года полисы ОМС на бумажных или пластиковых носителях не выпускаются. Но если вы не зарегистрированы на Госуслугах, то можете получить данные своего полиса в виде выписки в страховой медицинской организации, в первую очередь, в той, где были застрахованы раньше.Какие действия можно выполнять с полисом ОМС дистанционно?Благодаря нововведениям, на портале Госуслуг вы можете поменять регион страхования при переезде или сменить свою страховую медицинскую организацию. Кроме того, напоминаем, что вы можете получить справку об оказанных услугах по ОМС. Запрашивая официальный электронный документ, вы можете сравнить, действительно ли вы получали медицинскую помощь в объеме, поданном на оплату медорганизациями на его имя за конкретные даты с конкретным диагнозом.Зачем менять страховую медицинскую организацию?Есть несколько причин для смены страховой медицинской организации. Вместе с полисом ОМС пациент получает бесплатного защитника своих прав в лице страховой медицинской организации. И если вы не удовлетворены качеством работы своей страховой медицинской организации, имеете право на ее замену.«Основная задача страховых представителей по ОМС – обеспечить права застрахованных по ОМС граждан для бесплатного получения доступной и качественной медицинской помощи. Специалисты страховых медицинских организаций призваны помогать пациентам на всех этапах оказания медицинской помощи, а также оказывать при необходимости и правовую поддержку. И если у пациента есть подозрения, что его права нарушены, то звонок в СМО поможет решить проблему. Пациента не только проконсультируют, но и при необходимости помогут решить вопрос о госпитализации, приеме у врача-специалиста, 98% обращений в колл-центры страховых медицинских компаний заканчиваются быстрым решением проблемы». - отмечет заместитель генерального директора страховой медицинской организации «Капитал-МС» Елена Третьякова. Также причиной замены СМО является смена места жительства.В любом случае, независимо от причины, у вас есть право сменить страховую компанию 1 раз в год. Это можно сделать также на портале Госуслуг. Эта функция доступна во вкладке, где содержится информация о Вашем цифровом полисе.Если возникают проблемы с получением цифрового полиса ОМСДля решения всех проблем, связанных как с получением электронного полиса ОМС, так и с медицинским обслуживанием в целом, существует простой и самый эффективный способ - обращение в свою страховую медицинскую организацию, которая вам выдала полис ОМС.Фото pxfuel.com