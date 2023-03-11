На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта 2023 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта 2023 года лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
25 — во Владимире
16 — в Муромском районе
9 — в Ковровском районе
7 — в Петушинском районе
3 — в Кольчугинском районе
2 — в Александровском районе
2 — в Юрьев-Польском районе
11 — в Гусь-Хрустальном районе
1 — в Радужном
1 — в Киржачском районе
1 — в Гороховецком районе
1 — в Вязниковском районе
2 — в Суздальском районе
1 — в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 181801 случай заболевания.