На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта 2023 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 марта 2023 года лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.25 — во Владимире16 — в Муромском районе9 — в Ковровском районе7 — в Петушинском районе3 — в Кольчугинском районе2 — в Александровском районе2 — в Юрьев-Польском районе11 — в Гусь-Хрустальном районе1 — в Радужном1 — в Киржачском районе1 — в Гороховецком районе1 — в Вязниковском районе2 — в Суздальском районе1 — в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 181801 случай заболевания.