Россиянки стали активно распродавать непонравившиеся подарки на Международный женский день. Это заметили жители Екатеринбурга. По данным , парфюмерная вода стала самым популярным ..

Россиянки стали активно распродавать непонравившиеся подарки на Международный женский день. Это заметили жители Екатеринбурга.По данным , парфюмерная вода стала самым популярным непонравившимся подарком среди женщин. Единственной причиной продажи является — неподходящий аромат. Одна из необычных позиций на сайте — подгузники. Женщина утверждает, что ей их подарили на 8 Марта, но она использует для ребенка другие.