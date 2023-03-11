Гороховецкий музей Владимирской области впервые стал победителем конкурса на проведение он-лайн...

Гороховецкий музей Владимирской области впервые стал победителем конкурса на проведение он-лайн экскурсий.По итогам первого этапа отбора в нацпроект «Культура» определены самые значимые культурные события нашей страны, которые будут транслироваться на портале «Культура.РФ» в 2023 году. Среди них – экскурсия по выставочному проекту «Ретро-взгляд: в моде вышивка». Экскурсия откроется 24 марта в Гороховецком историко-архитектурном музее. Она станет частью юбилейного цикла к 100-летию государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская cлобода».Экспозиция посвящена одному из самых известных предприятий Александрова – строчевышивальной фабрике «Квалифицированный труд». Её модная продукция в конце 1970-1980-х годов стала визитной карточкой города. Многие годы здесь создавались произведения декоративно-прикладного искусства и оригинальная одежда, которые пользовались спросом в стране и за рубежом. Известный термин «александровская гладь» появился именно на этой фабрике. Её главные отличительные признаки – цветная двухсторонняя вышивка с разнообразной цветовой гаммой, растительный орнамент.Историю фирменного стиля, как и самой фабрики, посетителям выставки расскажут раритетные фотографии и предметы коллекции, бережно хранимые в «Александровской слободе». Дополнять выставку будет фондовое собрание Гороховецкого историко-архитектурного музея и работы мастеров декоративно-прикладного творчества посёлка Мстёра Вязниковского района.Выставку можно посещать по «Пушкинской карте». А записи онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» будут доступны бессрочно.Фото Правительства Владимирской области