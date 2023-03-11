Как писатель Венедикт Ерофеев был связан с владимирским краем? Другая проза , Андеграунд,...

Как писатель Венедикт Ерофеев был связан с владимирским краем?" Другая проза ", Андеграунд, Постмодернизм". В таких жанровых группах в школьной литературе изучают поэму "Москва-Петушки" нашего земляка Венедикта Ерофеева, которая окончательно была отредактирована в марте 1970-го. Какую память оставил Венечка Ерофеев во Владимире? И каким противоречивым был его нрав? На экскурсию по следам нашего земляка приглашают Анастасия Сахарова и Владимир Новиков.Таинственный, специфический студент. Ему 22, он красив, его отличает чувство слога, феноменальная память и мятежность. Здесь, в педагогическом корпусе "у Золотых" висит памятная табличка Венедикту Ерофееву. Он поступил сюда на филфак в сентябре 1961 года. За один семестр успел познакомиться с будущей женой, собрать возле себя свиту друзей и почитателей, выиграть самую престижную всесоюзную стипендию и получил уведомление об отчислении. Формально причин для этого не было. То, что первокурсник не ходил на пары, преподавателей не сильно возмущало. Возмущало, когда он на пары приходил.- Умудрялся вести споры с педагогами. И причем не с позиции первокурсника. Он как-то знал больше сильно, даже чем преподаватели. Человек показывал, что он вне системы. А системе это не нравилось.Будущий писатель родился в Заполярье, был пятым ребенком в семье. И в доме его родителей было только два источника грамоты - отрывной календарь и томик "Записки сумасшедшего" Гоголя. Эту пронзительную повесть Венечка Ерофеев читает в возрасте восьми лет. Его литературный талант прогрессирует. Вступительные экзамены во владимирский педагогический институт он сдает блестяще.Владимир Новиков:-Такой персонаж приезжает сюда, прекрасно отыгрывает самородка из народа. Поступает на очное отделение, получает заветную комнату в общежитии, получает стипендию Лебедева-Полянского, что ему позволяет безбедно существовать в ближайшие полгода.Эти полгода излюбленным местом для пропуска пар у Венедикта Ерофеева был (по иронии судьбы) сквер Гоголя. Здесь он гулял и со своей будущей женой - Валентиной Зимаковой. Он, обаятельный бунтарь, тонко чувствующий хулиган, был воплощением девичьей мечты.Владимир Новиков:-У него есть воспоминание, что женщин вокруг него он различал по цветам. Была зеленая, красная, желтая. А вот Валентина Зимакова будет черная. Потому что она постоянно ходила в черном, плюс у нее черные вьющиеся волосы, зелёные глаза. То есть она была очень красивой, на самом деле.С Валентиной Зимаковой они прогуливались мимо Золотых ворот, по Большой Московской -тогда еще улице третьего Интернационала, смотрели на вывески свадебных салонов и посещали Успенский собор. В 1961 быть религиозным и просто читать Библию не поощрялось. Но писатель умудрялся и других подбивать к вере.Анастасия Сахарова, корреспондент:- В церковь он ходил то ли из-за природного бунтарства, потому что это было не модно.. То ли восхищался белокаменной архитектурой. То ли правда интересовался религией и был тонко чувствующим человеком. Но спустя 25 лет автор "Москва-Петушки" Венедикт Ерофеев принял католичество.Анастасия Сахарова. Андрей Синягин. Вести-Владимир.