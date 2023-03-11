Как приготовить настоящий постный монастырский борщ? Об этом рассказали во Владимирской...

Как приготовить настоящий постный монастырский борщ? Об этом рассказали во Владимирской епархии.Идет вторая суббота Великого поста, но присоединиться к нему никогда не поздно. Как начать поститься и приготовить , например, вкуснейший монастырский борщ? - узнаем с Любовью Клюквиной.Вторая суббота Великого поста - родительская. Особого поминовения усопших. За почти полные 7 седмиц поста преобразуется вся наша земная жизнь, - считают верующие. Время подумать, покаяться, помолиться.Монахиня Евпраксия, насельница Свято-Боголюбского женского монастыря, руководитель издательского отдела Владимирской Епархии:- Пост установлен для того, чтобы очищать тело, очищать разум. Он способствует молитве, способствует богомыслию. Это такое подвиг, который заповедан нам Господом. И поэтому все мы перед богом, что миряне, что монахи, духовенство - равны в том, что мы должны соблюдать установленное церковью постановление.В Свято-Боголюбском сегодня - монастырский борщ и не простой, а по рецепту духовника обители схиархимандритской Петра. Готовить будут на печи.Обратите внимание, даже нарезка здесь по канону. "Золотой" стандарт отец Петр изобразил наглядно собственноручным макетом. С картошкой и капустой понятно, а как добиться идеальных кубиков свеклы? Показывает матушка Михаила. Из круглой свёклы делаем квадратную и ровно нарезаем.Производство безотходное. Из обрезков - свекольный сок. Он понадобится в пережарке. Стоп! А разве можно жарить на масле? Наш устав, объясняет матушка Евпраксия, перенят у греческой церкви ещё в 9-10 веке. Северный климат, где на деревьях оливки не растут, дает послабления.Монахиня Евпраксия, насельница Свято-Боголюбского женского монастыря, руководитель издательского отдела Владимирской Епархии:- Часто позволяют масло, и многие священники не видят в этом чего-то такого супергреховного. Даже пророк Давид, ветхозаветные израильтяне, они постились и понимали, что тело человеческое, если есть пищу без масла, оно реагирует, то есть оно истощается.В обжаренный в масле лук добавляем смесь из свекольного сока, хрена, томатной пасты и аджики, лаврушку, лечо, болгарский, душистый перец, стручок острого перца и соль. Отставляем. В это время в кипящую в кастрюле воду кидаем картошку. Варим 10 минут. А пока - очередной неудобный вопрос матушке Евпраксии. В Великом посте есть дни полного воздержания - на воде. Важнейший, пожалуй, страстная пятница. Как ее пережить? Об этом православные не думают. На седьмой неделе поста, страстной седмице, они вспоминают страдания и распятие Иисуса Христа.Монахиня Евпраксия, насельница Свято-Боголюбского женского монастыря, руководитель издательского отдела Владимирской Епархии:- Не нужно делать проблему из поста. В миру женщины-модели они практически ничего там не едят, целыми днями на каком-нибудь соке сидят или ещё там какие-то диеты веганские, то есть ради тела люди себе могу это позволить, но разве мы не можем ради Господа один день потерпеть? Многие ходят там в фитнес клубы, зарядку делают, бассейны посещают, а почему не положить постом большее количество поклонов? Нужно всегда сравнивать нашу духовную жизнь и нашу современную жизнь.Если будет произволение человека на подвиг, господь ему во всем и поможет.Стандартное монастырское меню в дни сухоедЕния: вареная картошка, квашенная капуста, фрукты и овощи. В обычные дни можно каши, жареную картошку, супы. Индивидуальные отступления обсуждаются с духовным отцом. Раньше на Руси духовник был у каждого. Сейчас церковная традиция возрождается, - заметили в монастыре. Не постятся строго порой даже монахи. Все по силам, здоровью и благословению священника. Учащимся зачастую дозволяется рыба, детям молоко. Не постятся дети, военнослужащие, беременные, больные, кормящие, люди с тяжелой работой. Матушка приводит в пример случай из жизни священника, Оптинского новомученика отца Василия. В 80-е годы он был спортсменом. На соревнованиях по водному поло в Великий пост он ничего не ел кроме гречки. Тренер наседал: "Как же так, ты подведешь команду!" Он отвечал: "Господь мне поможет!" Как итог, гол его был решающий. Команда победила.Монахиня Евпраксия, насельница Свято-Боголюбского женского монастыря, руководитель издательского отдела Владимирской Епархии:- Праведность поста была оправдана в глазах других. Это была даже такая живая проповедь для ребят, что многие потом через него тоже пришли к вере.Пришло время закинуть в кастрюлю свёклу. Минут через пять - капусту. Когда варево закипит, добавляем в него настоявшуюся аппетитную пережарку и после снятия с огня - стаканчик крещенской воды.Чтобы достичь идеальной консистенции компонентов, даем настояться два часа. Нам же, уже и самим пропитавшимся борщевым ароматом, ждать было больше невыносимо! Перед подачей блюдо украсили зеленью. Теперь можно пробовать!- Постный борщ, оказалось, ничем особо не отличается от обычного. Вкус такой же насыщенный и даже очень интересный. Так что обязательно как-нибудь попробуйте.Эх...вот бы ещё кофейку... Кстати, а можно ли кофе? Знай меру, отвечает матушка Евпраксия, в бодрящем напитке - никакого греха.Монахиня Евпраксия, насельница Свято-Боголюбского женского монастыря, руководитель издательского отдела Владимирской Епархии:- Греческие монахи только на кофе и сидят. У нас покойный владыка Евлогий он рассказывал, он очень часто ездил на Афон и даже монахи перед ночным всенощным бдением они обязательно во время или после литии куда-то выходили, были приготовлены чашечки кофе, лукум.Не человек для поста, а пост для человека. Матушка объясняет: это не вегетарианство, а очищение души. Главная цель поста - говение - исповедание и причащение, личное общение с духовником.Монахиня Евпраксия, насельница Свято-Боголюбского женского монастыря, руководитель издательского отдела Владимирской Епархии:- Великий пост - это, конечно, время задуматься для чего мы живем, задуматься о вечности, о том, что нам нужно в себе исправить. Есть даже такие практики, как некоторые священники говорят завести дневник поста и каждый день записывать какие-то свои мысли, ставить цели. Кто-то, например, захочет избавиться от курения. Подвиг испытал для Господа, и Господь посылает потом благодать, дает ещё большую силу, божественную энергию, чтобы дальше жить, работать, творить.Любовь иногда бывает выше поста. Если близкие не знали, что вы поститесь, и наготовили к приходу еды, кусочек из вежливости можно и попробовать. А потом покаяться.- Я пощусь первый раз. И на своем небольшом двухнедельном опыте могу сказать, что в начале может быть тяжело. Но не из-за дефицита продуктов. Этого я вообще не заметила. А из-за того, что организм перестраивается, меняются пищевые привычки. Период дискомфорта и адаптации - не кара небесная, а всего лишь наша физиология. Пройдя же испытание, я верю, можно испытать великую радость.Любовь Клюквина, Илья Хлудов,