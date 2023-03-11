Какие профессии наиболее востребованы среди женщин Владимирской области? За январь и февраль...

Какие профессии наиболее востребованы среди женщин Владимирской области?За январь и февраль соискатели во Владимирской области разместили или обновили 25 тысяч резюме. 53% резюме принадлежит женщинам, сообщает сайт hh.ruЧаще других работу искали жительницы в возрасте от 25 до 34 лет (30% резюме от всего объема в области) и 35-44 лет - 29%. Меньше всего на сайте объявления размещали женщины в возрасте от 55 лет (лишь 3%).Кем же хотят работать женщины во Владимирской области?- менеджер по работе с клиентами (13% резюме от всего объема с начала года)- администратор - 10%- бухгалтер - 8%- продавец-консультант - 7%- менеджера по работе с партнерами - 5%- секретарь - 5%- оператор ПК 4%- офис-менеджер 4%- экономист 4%Реже всего женщины рассматривают работу дворниками, механиками, монтажниками, директорами по информационным технологиям, инженерами-электриками, сварщиками, грузчиками, автослесарями – на каждую из этих специализаций приходится не боле 0,02% от всех женских резюме.Женщины в среднем в качестве зарплаты указывают сумму 39,5 тысяч рублей. Мужчины в среднем рассчитывают на 51 тысячу рублей.50% кандидаток имеют высшее образование, 24% - средне-специальное. Чаще всего ищут работу соискательницы с опытом работы более 6 лет (44%). Каждое пятое резюме размещено соискательницами без опыта (22%). 84% женщин рассматривают работу с полной занятостью. Но при этом каждой третьей соискательнице в регионе нужна удалённая работа - 27%.Фото pxfuel.com