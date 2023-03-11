Какие профессии наиболее востребованы среди женщин Владимирской области?
За январь и февраль...
Какие профессии наиболее востребованы среди женщин Владимирской области?
За январь и февраль соискатели во Владимирской области разместили или обновили 25 тысяч резюме. 53% резюме принадлежит женщинам, сообщает сайт hh.ru
Чаще других работу искали жительницы в возрасте от 25 до 34 лет (30% резюме от всего объема в области) и 35-44 лет - 29%. Меньше всего на сайте объявления размещали женщины в возрасте от 55 лет (лишь 3%).
Кем же хотят работать женщины во Владимирской области?
- менеджер по работе с клиентами (13% резюме от всего объема с начала года)
- администратор - 10%
- бухгалтер - 8%
- продавец-консультант - 7%
- менеджера по работе с партнерами - 5%
- секретарь - 5%
- оператор ПК 4%
- офис-менеджер 4%
- экономист 4%
Реже всего женщины рассматривают работу дворниками, механиками, монтажниками, директорами по информационным технологиям, инженерами-электриками, сварщиками, грузчиками, автослесарями – на каждую из этих специализаций приходится не боле 0,02% от всех женских резюме.
Женщины в среднем в качестве зарплаты указывают сумму 39,5 тысяч рублей. Мужчины в среднем рассчитывают на 51 тысячу рублей.
50% кандидаток имеют высшее образование, 24% - средне-специальное. Чаще всего ищут работу соискательницы с опытом работы более 6 лет (44%). Каждое пятое резюме размещено соискательницами без опыта (22%). 84% женщин рассматривают работу с полной занятостью. Но при этом каждой третьей соискательнице в регионе нужна удалённая работа - 27%.
Фото pxfuel.com