Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимирской области с 11 по 13 марта?
- 11 марта во...
Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимирской области с 11 по 13 марта?
- 11 марта во Владимире - открытие чемпионата области по практической стрельбе среди мужчин и женщин.
- 11 марта во Владимире - открытие чемпионата области по гиревому спорту среди мужчин и женщин.
- 11 марта в Главном туристическом комплексе «Суздаль» откроется шахматный турнир.
- 12 марта в бильярдном клубе «Массе» - открытие чемпионата области по бильярдному спорту.
- 13 марта в «Суздаль – Арене» - женский финал студенческой лиги РЖД по баскетболу.
Фото Правительства Владимирской области