Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимирской области с 11 по 13 марта? - 11 марта во...

Какие спортивные мероприятия ждут жителей Владимирской области с 11 по 13 марта?- 11 марта во Владимире - открытие чемпионата области по практической стрельбе среди мужчин и женщин.- 11 марта во Владимире - открытие чемпионата области по гиревому спорту среди мужчин и женщин.- 11 марта в Главном туристическом комплексе «Суздаль» откроется шахматный турнир.- 12 марта в бильярдном клубе «Массе» - открытие чемпионата области по бильярдному спорту.- 13 марта в «Суздаль – Арене» - женский финал студенческой лиги РЖД по баскетболу.Фото Правительства Владимирской области