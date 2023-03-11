SHAMAN оказался на высоте.

SHAMAN оказался на высоте.Российский певец Ярослав Дронов, более известный публике как SHAMAN, быстро взлетел на вершину звездного олимпа и завоевал сердца миллионов поклонников. Музыкант Руслан Баринов считает, что певец оказался в свое время и на своем месте."За небольшое количество времениSHAMANнабрал огромную аудиторию поклонников и неспроста. Новый Мессия, который поднимает дух патриотизма и искренние чувства к России, заслуживает многого. В настоящее время мало артистов, которые готовы так открыто показывать свою любовь к Родине. Приехать в горячую точку событий и спеть для солдат, которые отдают свои жизни за мирных жителей, это заслуживает уважения! Получится ли у него удержать себя в рейтинге? Я думаю, да. Он нашел свой стиль, нашел свою точку давления для зрителя и сделал это очень грамотно. Каждое произведение цепляет и остается в памяти. Сколько было пройдено дорог, падений, и вот наконец-то, он добился своего. Молодец", – отметил эксперт в беседе с "Дни.ру".По его словам, SHAMAN — певец с большим будущим."Изменения будут, как в личной жизни, так и в жизни в целом. Главное — найти ту опору, которая будет якорем. Ведь сохранить образ на сцене и образ домашний, тяжело. По крайней мере, мне это тяжело давалось. Но, а какSHAMANсебя проявит, тут зависит от него", – заключил Баринов.